Schauspiel mit Musik in der Kellergasse in Stoitzendorf

Dieses Event wird von Intendantin Ilse-Vivienne veranstaltet und inszeniert. Das Programm des Szenentheaters startet am Freitagabend, 7. Juli, mit der Ouvertüre: "Sie kennan mein Hund ned leidn" aus der Feder von doktorbrubru. Die Mundart-Texte werden von Heinz Ditsch vertont und von Ursula Reicher gesungen.

Am Samstagabend folgt mit dem Szenario der "Stoitzendorf Krimi" von doktorbrubru und Soko Dixie. Den Abschluss bildet am Sonntagvormittag die Matinée: "Auf den Busch geklopft: Wilhelm Busch vs. doktorbrubru".

Zu den weiteren Mitwirkenden gehören die "SO SwingTänzer", Sonja Bürgermeister, Elisabeth Halikiopoulos, Brigitte Klug, Peter Kandioller, Gebhard Rauscher, Leopold Rupp, Julia Schmid, Margarita Misheva, Birgit Zeder, Günther Bauer, Christian Klug, Christoph und Bernhard Klug, Thomas Rydl.

Tickets können einzeln für jeden Tag oder als 3-Tages-Ticket für das gesamte Szenentheater 2023 im Voraus erworben werden. Die kulinarische Begleitung ist optional. Es gibt keine Abendkasse. Nähere Informationen findet man unter www.brunnerart.com/wird/