Konzert piano e forte in der Minoritenkirche

Anlässlich des Tages der Musikschulen fanden in ganz Niederösterreich musikalische Darbietungen der niederösterreichischen Nachwuchstalente der Musikschulen statt. Unter dem Motto „piano e forte“ und unter der Leitung von Musikschuldirektor Karl Hemmelmayer konnte man in der Minoritenkirche Tulln die jungen Talente von morgen schon heute in einer großartigen Aufführung erleben. Die Musikschule Tulln veranstaltete zu diesem Anlass schon zum zweiten Mal ein Konzert in der Minoritenkirche.

Das hohe professionelle Niveau der Teilnehmer war eindrücklich zu hören. In etwa zwanzig Darbietungen spielten die teilnehmenden Schüler der Musikschule Tulln sowohl klassische Stücke von Chopin, Beethoven und den Beatles, aber auch modernere Titel wie „Where you Lead“ von Carole King und eine Eigenkomposition von Caroline Hemmelmayer.

Das Klavierhaus Albin Förstl aus Wien unterstützte das Konzert mit einem Konzertflügel, wofür sich Direktor Karl Hemmelmayer bedankte. Ebenso dankte er seinen Schülerinnen und Schülern, welche mit ihrem Auftritt wichtige Konzerterfahrungen sammeln konnten. Man darf sich auf die Zukunft der Tullner Musik freuen.



