St. Andrä-Wördern und Tulln präsentieren sich

In der Musikschule St. Andrä-Wördern (Greifensteiner Straße 22) werden am Freitag, 5. Mai, von 12 bis 19.30 Uhr Instrumente vorgestellt und können auch vor Ort ausprobiert werden. Zu jeder vollen Stunde findet ein zirka 15-minütiges Schülerinnen- und Schülerkonzert statt. Auch die Kooperation mit dem Schulchor der Volksschule und das Eltern-Kind-Musizieren werden vorgestellt. Außerdem sind die Malakademie Kids St. AndräWördern mit einem Infostand vertreten.

Die Musikschule Tulln hatte ihren Tag der offenen Tür bereits Ende April. Am Freitag, 5. Mai, wird am Tullner Hauptplatz Straßenmusik geboten, und zwar: Um 16 Uhr von einem Gitarrenensemble, um 16.30 Uhr von Caro Hemmelmayer und um 17.15 Uhr von BracketBrass. Um 18.30 Uhr beginnt in der Minoritenkirche das Konzert „Pianoe e Forte“ der Klavier- und Orgelklassen der MS Tulln. Am Samstag, 6. Mai, präsentiert sich dann noch die „Drummer Connection“ mit einem Auftritt am Hauptplatz.

