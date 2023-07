Eröffnungsfeier des Gesundheitszentrums Tullnerfeld

Zwei Wochen ist das Gesundheitszentrum Tullnerfeld, das aus dem Zusammenschluss der Allgemeinmediziner aus den Gemeinden Michelhausen, Judenau und Langenrohr entstand, bereits in Betrieb. Am Samstag nutzen die Bevölkerung und Vertreter aus Politik, ÖGK und Ärztekammer die Gelegenheit, die neu errichteten Ordinationsräumlichkeiten zu besichtigen.

Die Details zu diesem Primärversorgungszentrum erläutern in zwei Gesprächsrunden Gesundheitsminister Johannes Rauch, der Präsident des NÖ Landtages Karl Wilfing, Landesrat Christoph Luisser, Robert Leitner (Österreichische Gesundheitskasse), Dagmar Fedra-Machacek (NÖ Ärztekammer), Michelhausens Bürgermeister Bernhard Heinl sowie Georg Dorninger und Michael Kaiblinger als Vertreter des Ärzteteams vor Ort. Es ist ein multiprofessioneller Ordinationsbetrieb mit sechs Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin, einem Zahnarzt, (ab August) Fachkräften aus den Gesundheitsberufen Physiotherapie Psychotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Klinische Psychologie, Diätologie und eine Hebamme und (ab Oktober) drei Kinderärztinnen und Kinderärzte. Geöffnet ist das Gesundheitszentrum von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr.

Die Ärzte Georg Dorninger (4.v.l) und Michael Kaiblinger (5.v. l) führen durch die neuen Ordinationsräumlichkeiten. Foto: Christa Wallak

„Der flächendeckende Ausbau der Primärversorgung in Österreich ist ein unverzichtbarer Schritt, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung auch in den kommenden Jahren zu gewährleisten“, sagte Rauch, der - beeindruckt von den 400 Besucherinnen und Besuchern, die zur Eröffnungsfeier gekommen waren - von einem einzigartigen Volksfest sprach. „Die neue Einrichtung setzt die Entwicklung des Bahnhofs Tullnerfeld von einem Verkehrsknotenpunkt zu einem regionalen Zentrum fort“, meinte Wilfing.

Bürgermeister Heinl kündigte an, dass er diesbezüglich auch schon weitere Ideen habe. So sei zum Beispiel eine Fußgängerquerung zu Apotheke beim Bahnhof geplant. Unter großem Applaus der Anwesenden verabschiedete er dann Josef Dorninger, den ehemaligen Gemeindearzt, in den Ruhestand.

Bürgermeister Bernhard Heinl verabschiedet Gemeindearzt Josef Dorninger in den Ruhestand. Foto: Christa Wallak

Kooperiert wurde bei der Eröffnungsfeier auch auf musikalischer Ebene. Die Musikvereine Langenrohr und Michelhausen bildeten ein gemeinsames Orchester.