Seit Juni arbeiten die Mitarbeiter der NÖN Ausgaben Klosterneuburg und Tulln unter einem neuen gemeinsamen Dach. Am Donnerstag, 3. Oktober, können Sie sich in der Zeit von 14 bis 17 Uhr selbst ein Bild vom topmodernen Newsroom am Rathausplatz 3 im ersten Stock machen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!