Fliegerhorst Langenlebarn begeistert die Massen

Vorangegangen war dem Großereignis ein Kraftakt der gesamten Garnison, federführend geplant von der Flieger- und Fliegerabwertruppenschule mit Unterstützung von Geschwader und Militärkommando Niederösterreich. Dank gemeinsamen Anstrengungen sämtlicher Einheiten, die in Langenlebarn stationiert sind und der Einbindung befreundeter Organisationen und Unternehmen (Arbeitersamariterbund, Rotes Kreuz, Polizei, ÖAMTC, Feuerwehr, NÖ Zivilschutzverband und Diamond Aircraft), konnte dem zahlreichen Publikum viel geboten werden.

Am Boden gab es Einblick in die Vielfalt der Fahrzeuge und Fluggeräte von Pilatus Porter PC6 über verschiedene Hubschraubertypen bis hin zu Leichtflugzeugen von Diamond Aircraft. Fast alle Luftfahrzeuge konnten auch in Aktion bewundert werden, etwa eine Alouette 3 bei einer spektakulären Personenrettung mit Seil. Weitere Abwechslung bot ein Platzkonzert der Militärmusik Burgenland.

Für die Verpflegung der tausenden Besucherinnen und Besucher sorgten neben bundesheertypischer „Gulaschkanonen“ auch externe Standler. Die Getränkeausschank übernam die Unteroffiziersgesellschaft Langenlebarn, die Reinerlöse aus dem Getränkeverkauf werden an Licht ins Dunkel gespendet.

Ausklingen ließ man den Tag in der Garnsion mit einem traditionellen Hangarfest. Kommandant Reinhard Kraft freute sich über das große Publikumsinteresse: „Wir haben hier und heute auch ganz bewusst auf die vielfältigen Berufsmöglichkeiten und Karrierechancen, die bei uns im Fliegerhorst Langenlebarn geboten werden, hingewiesen.“ Vielleicht werde ja die eine oder der andere zugreifen und die Chance nützen. Das unterstrich auch Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger: „Es sind immerhin mehr als 40 Lehrberufe, die hier angeboten werden.“ Er sprach der gesamten Garnison den Dank der Landesregierung aus, „auch dafür, jahrein-jahraus Schutz und Hilfe zu leisten“.