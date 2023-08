Zwentendorf an der Donau feierte den Tag des Tennis

Am Tennisplatz in Zwentendorf fand der „Tag des Tennis“ statt. Bei gutem Wetter konnten am Nachmittag viele Kinder und Familien zu Kaffee und Kuchen begrüßt werden und es wurde auch die freie Nutzung der Tennisplätze sowie die Kinderanimation gut angenommen. Am Abend gaben „Gharibo-Novi-Hojsa“ ein Konzert, zu dem dann noch Zuhörer kamen. Nach der Tombolaverlosung bedankte sich Obmann Christian Richter bei der Marktgemeinde Zwentendorf und den vielen Sponsoren für die Unterstützung des Tennisclubs Zwentendorf.