Wissen zu Gewaltschutz wurde in Tulln ausgetauscht

Was bewegt mich im Gewaltschutz? Was treibt Menschen an, sich in diesem Bereich zu engagieren? Und wie finden wir eine gemeinsame Linie, sodass sich jede und jeder am besten einbringen kann? Mit Fragen wie diesen beschäftigten sich Vertreterinnen und Vertreter der wichtigsten Organisationen, von der Bezirkshauptmann Tulln über Polizei, Möwe, Frauenhaus und Weißer Ring bis hin zum Uniklinikum Tulln bei einem Gewaltschutztreffen in Tulln.

„Was uns verbindet, ist, dass uns die Gewalt an Menschen berührt und wir etwas bewegen wollen. Ich danke allen unseren Kooperationspartnern für das Vertrauen und ihr Engagement. Gemeinsam wollen wir die Beziehungsqualität fördern, auch Präventionsarbeit, für ein friedlicheres Miteinander“, fasste Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl zusammen.

Sie wird auch am Höhepunkt der „Orange the World“-Tage in Klosterneuburg zu Gast sein und am Freitag, 25. November, von 19 bis 21 Uhr im Festsaal der Raiffeisenbank zum Thema „Wo beginnt Gewalt?“ Zahlen, Fakten und persönliche Erfahrungen einbringen und „Sofias Home - FrauSein bewegt“ vorstellen.

Für April 2023 wird gerade eine Tagung zum Thema Gewaltschutz in Tulln geplant.

