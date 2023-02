Grenzenloser Fasching in St. Andrä-Wördern begeisterte

Wenn eine Duschkabine die Tanzfläche unsicher macht ist Faschingszeit. Der Verein Grenzenlos St. Andrä-Wördern lud unter dem Motto „Let´s mask up & dance“ zum Faschingsfest und zahlreiche Gäste folgten dem Ruf.

Innerhalb kürzester Zeit füllte sich die Hofküche am Dorfplatz mit Bäumen und Schlumpfinchen, einem Postler, einem Althippie und vielen mehr. So wurde zu den aufgelegten Songs von DJane Jo auf der Tanzfläche das Tanzbein bzw. die -wurzel geschwungen. Als auch noch eine Duschkabine samt Duscherin und Taucherin den Saal betraten, war die Stimmung am Höhepunkt.

„Wenn mal im Ort was los ist, muss man hingehen“, ließ eine bunte Blume wissen, bevor sie wieder im Getümmel verschwand. Verköstigt wurden die Gäste mit selbstgekochtem Erdäpfelgulasch, Würstchen, Krapfen sowie selbstgebackenem Krautkuchen. An der Bar gab es auch eine gratis Saftstation. Anschließend wurden die drei kreativsten Kostümierungen prämiert und zurecht durften sich die Damen des Dusch-Trios über den ersten Preis freuen. Danach wurde noch bis Mitternacht ausgelassen gefeiert.

Der Verein Grenzenlos bedankt sich bei allen Gästen und lädt herzlich zu den Februarterminen ein. Am Freitag, 10. Februar, findet das Weltcafé mit Spieleabend von 18 bis 21 Uhr und am Samstag, 25. Februar, der Grenzenlos Kochabend, beide in der Hofküche am Josef-Karner-Platz 1, statt. Mehr Informationen gibt es unter grenzenloskochen.at .

