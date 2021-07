Dass man auch mit digitalem, gut durchgeführtem Live Unterricht in Form bleiben kann und auch noch ganze Choreographien einstudieren kann, bewiesen Schülerinnen und Schüler der Rosen-Ballettschule Tulln bei der jährlichen Abschlussaufführung.

Im Atrium wurde das Ballett Däumelinchen mit Sofia Prammer in der Hauptrolle unter der Leitung der ehemaligen Wiener Staatsoperntänzerin Margarita Breznik dargeboten. Da die Rosen-Ballettschule Tulln seit dem ersten pandemiebedingten Lockdown den Unterricht im Internet per Zoomapp weitergeführt hat und die Kinder ihre normalen Stunden mit Korrekturmöglichkeit für die Lehrerin wahrnehmen konnten, wurde das ganze Ballett neben den normalen Trainingsstunden vorbereitet.

Am Anfang des Jahres 2021 wurden die Rosen-Ballettschule Tulln und ihre Direktorin Margarita Breznik vom „Conseil International de la Danse“(CID) Partner der UNESCO mit Sitz in der Unescozentrale in Paris offiziell als Mitglieder anerkannt. Die Rosen-Ballettschule ist seit diesem Jahr berechtigt, Zertifikate zu vergeben die vom CID(UNESCO) in Bezug zu den geleisteten Stunden und dem erreichten Niveau ausgestellt werden – laut Breznik eine tolle Möglichkeit, eine Ballettausbildung in Tulln zu beginnen.