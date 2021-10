Im Fernsehen starteten die „Dancing Stars“ im ORF in die 2021er-Saison, in der Tanzschule Duschek starten nach viel zu langer pandemie-bedingter Pause die neuen Kurse.

„Tanzen ist nicht nur eines der ältesten Kulturgüter, die wir haben, es ist auch extrem gesund“, sagt Walter Duschek, „sei es für die Wirbelsäule, die Koordination oder überhaupt für die allgemeine Fitness. Und wer sich fit hält, ist auch weniger anfällig für Infektionen.“

„Seit dem ersten Lockdown hatten wir insgesamt eineinviertel Jahre mit Null, ich wiederhole Null, Euro Umsatz.“Walter Duschek

Der Tullner Tanzschul-Chef hofft, dass mit dem Neustart eine lange Durststrecke endlich dauerhaft zu Ende geht. „Seit dem ersten Lockdown hatten wir insgesamt eineinviertel Jahre mit Null, ich wiederhole Null, Euro Umsatz“, schildert Duschek. Und das gelte nicht nur für die Tanzschule, sondern auch für die angeschlossene Skyline Bar.

Dabei wären die Fixkosten weitergelaufen und so manche Corona-Unterstützung hätte in der Theorie deutlich besser geklungen, als sie sich dann in der Praxis bewährte.

„Es ist also keine rosige Ausgangslage“, sagt Duschek, „die Anmeldungen laufen eher zögerlich, die Tanzwilligen verhalten sich abwartend.“ Dabei habe es in der Zeit in der geöffnet werden durfte, keinen einzigen Cluster in einer Tanzschule gegeben. „Aber die Leute sind durch die Vielzahl der Verordnungen verunsichert, sie wissen oft einfach nicht mehr, was wann wo gilt“, erklärt Duschek.

Er selbst sei mittlerweile zum Experten für den „Grünen Pass“ geworden: „Ich habe in letzter Zeit sicher schon gut 200 Leuten geholfen, die App richtig zu installieren.“ Schließlich sei dieser Check der einfachste Weg für einen sicheren Eintritt.

Jetzt freut sich der Tanzschul-Chef aber in erster Linie auf neue Schüler, wobei die Jugendkurse vom letzten September heuer noch einmal starten: „Die hatten damals nämlich nur drei Termine.“