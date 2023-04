Dorfzeit lud zum Frühlingsfest

Der Dorferneuerungsverein Dorfzeit unter der Obfrau Julia Frank lud zum Frühlingsfest bei der Tauschhütte in Maria Ponsee ein. Ohne Regen kamen viele Gäste - darunter Bürgermeisterin Marion Török und Gemeinderat Manfred Bichler - und ließen sich Feuerflecken, Leberkässemmeln sowie Waffeln und hausgemachte Mehlspeisen schmecken. Gleichzeitig wurde die Tauschhütte, die täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet ist, offiziell eröffnet. Einige Spiele und Zeitschriften sowie getrockneter Lorbeer liegen schon zum Tauschen bereit.

Um der Wegwerfgesellschaft den Rücken zu zeigen, wurde die Idee der Tauschgemeinschaft gegründet, die gut durchdacht ist. In die Tauschhütte sind Tauschgegenstände zu bringen oder welche zu holen. Es sind aber auch Tafeln sichtbar angebracht: Auf der Tafel „Ich brauche“ können Sachen, die man sucht, eingetragen werden, im Gegenzug werden auf der Tafel „Ich habe“ Tauschartikel angepriesen, sollte man sie nicht in die Tauschhütte bringen können oder wollen. In die WhatsApp-Gruppe unter dem Namen „Drum herum - Kum herum“ kann man sich anmelden, Julia Frank nimmt die Teilnehmer in die Gruppe auf.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.