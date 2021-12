Bezirk Tulln: Züge fielen aus, Pendler froren

Etliche Jugendliche aus dem Tullner Bezirk besuchen höhere Schulen in Krems. Und das, obwohl die Bahnverbindung in der Früh ungünstig ist. Um 6.33 Uhr fährt der Zug vom Tullner Bahnhof ab und kommt dann um 7.16 Uhr, also deutlich vor dem Schulstart, in Krems an. Die nächste Verbindung ist ab Tulln um 7.33 Uhr und mit Ankunft um 8.14 Uhr zu spät.

Keine Info und kein Schienenersatzverkehr

Am 20. Dezember warteten die Schülerinnen und Schüler bei eisigen Temperaturen am Bahnsteig und es kam gar kein Zug. Eine verärgerte Mutter wandte sich an die NÖN: „Meine Tochter ist nach einer Stunde wieder nach Hause gegangen. Es gab keine Information, warum der Zug nicht kommt, und auch keinen Schienenersatzverkehr. Das ist diesen Monat schon zwei Mal passiert.“

Ein Stellwerkausfall in St. Andrä-Wördern war die Ursache für diesen Zugausfall, ergab eine Nachfrage bei den ÖBB. „Leider trat auch am 6. Dezember eine Triebfahrzeug-Störung auf und an zwei weiteren Tagen im Dezember war dieser Zug verspätet unterwegs“, ergänzt der ÖBB-Pressesprecher Christoph Seif. „Selbstverständlich würden wir gerne auch bei derartig akut auftretenden Störungen einen Schienenersatzverkehr stellen, was jedoch leider gerade bei kurzfristig auftretenden Ereignissen nicht immer möglich ist.“

Strecken Krems, Wien und St. Pölten betroffen

Insgesamt fielen durch die Stellwerkstörung in St. Andrä-Wördern 15 Züge aus: Neben dem Regionalexpress 2804 (REX) von Tulln nach Krems auch jener in die Gegenrichtung und vier weitere auf der Strecke zwischen Tulln und Wien Franz-Josefs-Bahnhof.

Ebenso betroffen waren drei Schnellbahnen zwischen Wien Heiligenstadt, Tulln und St. Pölten und sechs Regionalzüge auf der Strecke St. Andrä-Wördern und Wien Heiligenstadt und retour.

Fahrgäste wissen nicht, was los ist

Technische Gebrechen wie dieses können zu Zugsausfällen oder Verspätungen führen. Das versteht jeder Bahnfahrer. Wofür aber das Verständnis fehlt, ist die mangelnde Information in solchen Fällen. Pendler können ein Lied davon zu singen.

Warum das immer wieder vorkommt, wollte die NÖN wissen. Hier fällt die Antwort des ÖBB-Pressesprechers verhalten aus: „Wir haben diese Beschwerde zum Anlass genommen, um wieder darauf hinzuweisen, dass die entsprechend zeitgerechte Information unserer Kunden sehr wichtig ist.“

Auf die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler nach den Weihnachtsferien mit einer Fortdauer der Störungen auf der Fahrt nach Krems rechnen müssen, antworten die ÖBB: „Nachdem die Ursachen für die beiden Zugausfälle auf keine systematischen Einschränkungen auf dieser Strecke hinweisen, gehen wir davon aus, unser Angebot zukünftig wieder in gewohnter Qualität zur Verfügung stellen zu können.“