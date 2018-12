Für gewöhnlich stecken sie in Labormänteln, blicken durch Mikroskope und beschäftigen sich im Labor mit Bakterien, Algen oder Pilzen. Doch dieses Mal war alles anders. Drei Jungforscher vom Technopol Tulln legten ihre Kittel ab, setzten ein freundliches Lächeln auf und begaben sich selbst einmal vor eine Linse, denn es hieß „Fotoshooting für den Jungforscher-Kalender“.

Alexander Schrahböck (Mai) arbeitet an der Fachhochschule in Tulln. | Michael Liebert

Zum zweiten Mal gibt es diesen Kalender von der ecoplus GmbH und gleich drei Jungforscher aus dem Technopol schafften es hinein: Katharina Meixner (September), Constanze Hauser (Juli) und Alexander Schrahböck (Mai). „Das Fotoshooting war eine sehr nette Abwechslung, man sieht das Glashaus einmal aus einer anderen Perspektive“, sagt Constanze Hauser, die an der BOKU am Department für Nutzpflanzenwissenschaften arbeitet. Für sie bietet der Kalender auch eine Möglichkeit, ihre Arbeit in einem anschaulichen und leicht zugänglichen Rahmen zu präsentieren. „Ob ich den Kalender bei mir im Büro aufhänge, weiß ich noch nicht. Das könnte ein wenig seltsam sein. Ich werde ihn aber sehr gerne verschenken“, spricht Hauser auch von einem sehr motivierenden Effekt.

Umfeld der Forschung, mit Fokus auf Person

Bei Katharina Meixner, die am IFA-Tulln arbeitet, hat alles mit der Teilnahme an einem Preisausschreiben begonnen: „Dort wurde ich vom guten Geist unsers Campus, Angelika Weiler, gefragt, ob ich Interesse habe, Arbeit und Forschungsgebiet im Chemiereport in Form eines Porträts vorzustellen.“ Daraufhin seien Interview und Fotoshooting organisiert worden. „Beim Shooting bin ich gefragt worden, ob ich einverstanden wäre, wenn eines der Fotos für den Kalender verwendet würde. Da konnte ich nicht Nein sagen“, schmunzelt Meixner.

Constanze Hauser (Juli) arbeitet mit Pilzen an der BOKU-Tulln am Department für Nutzpflanzenwissenschaften. | NOEN

Für Alexander Schrahböck war das Shooting auch eine „lässige Erfahrung“. Es sei alles sehr professionell abgelaufen. „Die Aufnahmen wurden zwar im Umfeld der Forschung gemacht, der Fokus lag aber auf der Person“, so Schrahböck.