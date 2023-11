Damit Wohnen im Bezirk Tulln kein Luxus wird

Wohnen im Bezirk Tulln wird stetig teurer und das in gewaltigen Sprüngen. Die Politik versucht gegenzusteuern, zuletzt stellten SPÖ und ÖVP dazu sehr unterschiedliche Ansätze vor.

Aufmagaziniert mit Daten der Statistik Austria stellt SPÖ-Bundesrätin Doris Hahn fest: „Die Bürgerinnen und Bürger im Bezirk Tulln sind am finanziellen Limit!“ So stieg der durchschnittliche Preis für einen Quadratmeter Wohnungseigentum von 2019 bis 2022 von 3.265 auf 4.369 Euro, ein Plus von knapp 34 Prozent. Für ein Reihenhaus (148 Quadratmeter Wohnfläche, 250 Quadratmeter Grund) wurden 2019 rund 420.000 Euro fällig, 2022 waren es bereits 609.000 Euro - ein Plus von rund 45 Prozent. 2019 kostete Hauseigentum (148 Qadratmeter Wohnfläche, 700 Quadratmeter Grund) rund 464.000 Euro, 2022 bereits 719.000 Euro: ein Plus von rund 55 Prozent.

Das Wohnservice sei zwar eine nette Einrichtung, aktuell würden aber nur 22 Objekte im Bezirk Tulln ausgewiesen und die zu Preisen, die gerade für junge Menschen kaum erschwinglich seien. Als Beispiel nennt Hahn eine Mietwohnung in der Stadt Tulln für die einmalig rund 40.000 Euro an Eigenmitteln erforderlich wären, und dann regelmäßig 814 Euro Miete für knapp 54 Quadratmeter. „Kein Wunder, dass rund 60 Prozent der 20- bis 24-Jährigen noch immer zu Hause bei ihren Eltern wohnen“, sagt Hahn dazu. Bei den 25- bis 29-Jährigen gelte das dann für 18 Prozent der Frauen und 25 Prozent der Männer.

Drei Prozent sind für SPÖ ein sinnvoller Zinspreisdeckel

Als größtes Manko sieht Hahn, dass es derzeit keinen geförderten Wohnbau gebe: „Junge Familien müssen daher auf den frei finanzierten Markt ausweichen. Es kann aber doch bitte nicht unser Anspruch sein, dass Wohnen zum Luxus wird!“ Die SPÖ-Bundesrätin fordert daher die Wiederaufnahme des Baus von geförderten Genossenschaftswohnungen. Außerdem wären nach den Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank Kredite für Wohnungseigentum kaum noch zu finanzieren. „Der Zinspreisdeckel muss kommen“, betont Hahn, die hier einen Höchstzinssatz von drei Prozent als sinnvollen Preisdeckel sieht.

Die ÖVP propagiert den Wohnkostenschuss, im Bild die Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann (l.) und Bernhard Heinreichsberger (r.) mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Klubobmann Jochen Danninger. Foto: ÖVP NÖ

In eine ganz andere Richtung geht (naturgemäß) die ÖVP. Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger sieht das Problem: „Trotz aller Unterstützungs- und Entlastungsmaßnahmen, die in den letzten Jahren geschnürt wurden, steht für uns fest, dass wir auch in diesem Herbst zielgerichtet helfen müssen.“ Es brauche Unterstützung für all jene Landsleute, die Hilfe am dringendsten brauchen. Und genau diesen kommt der neue Wohnkostenzuschuss zugute, der bis Jahresende zu beantragen ist.

Landesweit stehen dafür 45 Millionen Euro zur Verfügung. Die Einkommensgrenzen liegen bei 20.000 Euro für eine Person und 50.000 Euro, wenn an der Adresse mehrere Personen ihren Hauptwohnsitz haben. Die erste Person erhält 150 Euro und für jede weitere im Haushalt lebende Person gibt es zusätzlich 50 Euro. Dabei sei es egal, ob man im Eigentum oder zur Miete wohnt oder auch, mit welchem Energieträger geheizt wird.

2,9 Millionen Euro sollen in den Bezirk Tulln fließen

„Insgesamt fließen damit rund 2,9 Millionen Euro an die Menschen im Bezirk Tulln. Geld, das der richtigen Stelle zugutekommt – denn das untere Einkommensdrittel wird durch die Teuerung am stärksten getroffen“, ergänzt ÖVP-Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann. Aufgabe der Politik sei es, verantwortungsvoll mit Steuergeld umzugehen und die zur Verfügung stehenden Mittel zielgerichtet einzusetzen.

Die Beantragung des neuen NÖ Wohnkostenzuschusses ist bis 31. Dezember 2023 unter www.noe.gv.at online möglich. Personen, die keinen Online-Zugang haben, können sich an die Servicenummer 02742/9005-15970 wenden.

In Zusammenhang mit hohen Energiepreisen kritisierte die SPÖ auch die jüngste Erweiterung des EVN-Vorstandes. Hahn spricht von einem „sinnlosen Luxusjob um 600.000 Euro“ und rechnet vor: „Mit diesem Geld könnte man eine Gemeinde wie Absdorf rund acht Monate lang mit Gratis-Strom versorgen.“