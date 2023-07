Kundenzahl im Tullner soogut Sozialmarkt steigt

In den vergangenen Jahren - mit Beginn der Corona-Pandemie - hat der soogut-Sozialmarkt zunehmend an Bedeutung gewonnen. Viele seiner Kunden wüssten nicht, wie sie sich sonst ausreichend mit Lebensmitteln versorgen könnten.

Sie trifft daher auch die jüngste Teuerungswelle umso härter. Mittlerweile strömen aber auch Menschen in den Markt, die sich bisher sicher und geborgen fühlten. Nun ist jedoch das Ersparte aufgebraucht und sie stoßen an ihre finanziellen Grenzen.

Hier möchte der Lions Club Tulln ansetzen. Sein Motto: Menschen unterstützen, die nicht mehr weiterwissen, keine Ahnung haben von welchem Geld sie ihre Ausgaben bezahlen sollen. Die Antragstellung geht ganz leicht. Hilfesuchende können ihr Anliegen in wenigen Sätzen zusammenfassen (Kontaktdaten nicht vergessen) und in einen der drei aufgestellten „Lions Postkästen“ werfen. Einer davon befindet sich auf dem Areal von soogut in der Frauentorgasse.