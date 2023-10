Bezirk Tulln: Eigenheim wird zum Luxusgut

Egal ob Hausbau oder Hauskauf, Eigentums- oder Mietwohnung – Wohnen ist auch in unserem Bezirk teuer geworden.

„Die Preise für Baumaterialien sind generell hoch – in den letzten Jahren stark gestiegen, teilweise wieder etwas zurückgegangen – und werden auch in naher Zukunft so bleiben“, meint Herbert Nast von Baustoffhandel Gutscher in Sieghartskirchen.

Dadurch und durch die neuen Kreditbestimmungen sei der private Hausbau um bis zu 70 Prozent zurückgegangen. Nast fordert, dass sich die Politik darum annehmen muss, damit Privatpersonen wieder zu Kreditmöglichkeiten kommen und diese auch bedienen können.

Für David Gutscher hatten all diese Widrigkeiten keine abschreckende Wirkung. Der junge Häuslbauer errichtet derzeit sein eigenes Haus in der Nähe von Tulln. „Der Hausbau ist etwa 30 Prozent teurer geworden“, schätzt Gutscher. Er weist jedoch darauf hin, dass nicht nur das Material, sondern vor allem die Arbeitszeit extrem teuer wurde. So koste etwa eine Maurerstunde circa 100 Euro. „Dadurch braucht man sehr viel Eigenleistung“, sagt Gutscher, der mit Hilfe seines Vaters einiges selbst realisiert.

Der Experte vom Baustoffhandel Herbert Nast hat noch andere Empfehlungen: „Private Bauherren sollten beim Umbau inkl. Sanierung oder bei reiner Sanierung den Klimabonus 'Österreich ist nicht ganz dicht' nützen.“ Funktionale, aber auch kleinere Ausführungen des Wohnraumes seien ebenfalls überlegenswert. Weiters empfiehlt Nast ein Beratungsgespräch mit Baumarkt bzw. Baustoffhändler bezüglich Ausführung, Bestelldatum und -menge.

Bei den Baugrundstücken zeigt der Immobilienpreisspiegel der WKO im Bezirk Tulln einen aktuellen Durchschnittspreis von 363,34 Euro pro Quadratmeter und eine Steigerung von 9,15 Prozent von 2022 auf 2023. Privatverkäufe in der Stadt Tulln weichen davon stark ab. Hier werden auch schon Preise von 800 Euro pro m² und mehr genannt.

Wie sieht es bei Eigentumswohnungen ohne Förderung aus? „Es wurden in den letzten zwei Jahren viel weniger Eigentumswohnungen durch Bauträger errichtet. Die heuer fertiggestellten lassen sich nur schleppend veräußern, da die Verkaufspreise aufgrund der stark gestiegenen Herstellungskosten (Baukosten + Kreditkosten) ebenfalls sehr stark angestiegen sind. Durchschnittlich liegen wir schon bei 4.378 Euro/m² Wohnfläche. Die derzeit angebotenen Wohnungen liegen teilweise schon zwischen 5.000 und 7.000 Euro/m² Wohnfläche“, berichtet Claudia Friesinger, Geschäftsführerin von Immobilien86.

Nachfrage nach Mietwohnungen steigt

Die teilweise extrem gestiegenen Preise für Einfamilienhäuser während der Pandemie, als die Nachfrage nach Häusern am Land extrem hoch war, haben sich stabilisiert und werden nun wahrscheinlich sinken, da die Nachfrage auf Grund der strengen Kreditvergabe-Richtlinien sehr gesunken ist. Friesinger ergänzt: „All diese Faktoren führen dazu, dass die Nachfrage nach Mietwohnungen gestiegen ist. Die Einführung des Bestellerprinzips (d. h., die Maklerprovision muss der Vermieter zahlen, Anm. der Redaktion) führt ebenso zu einer Erleichterung für Mieter, weil sie nun nur mehr die Kaution an vorhandenen Eigenmitteln benötigen. Langfristig kann diese Marktlage zum Anstieg der Mieten führen. “

Immobilien86 bekommt derzeit sehr viele Anfragen für kleine, günstige Eigentumswohnungen, die aber derzeit kaum zu bekommen sind.

„Viele Leute wollen ihr Geld in kleine Immobilien zum Vermieten anlegen, da man hier durchaus attraktive Renditen bekommen kann“, erklärt Friesinger und gibt noch einen Tipp: „Wer ein Haus hat, das er derzeit nicht verkaufen möchte, dem rate ich, es zu vermieten. Die Nachfrage nach Miethäusern ist derzeit sehr groß, da das Interesse bzw. die Möglichkeit zu kaufen eher gering ist, die Menschen aber natürlich trotzdem gerne in einem Haus mit Garten wohnen möchten.“