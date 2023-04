Mietpreisbremse für St. Andrä-Wördern geplant

Bürgermeister Maximilian Titz will einen Stopp für die seit April geltende Mietpreiserhöhung für Gemeindewohnungen mit Richtwertmieten in St. Andrä-Wördern einreichen. Der Vorschlag wird dem Gemeindevorstand im Mai vorgelegt, sodass die Regelung im Juni in Kraft treten könnte. Bürgermeister Titz erklärt: „Mir ist es wichtig, den Bewohnern unserer Gemeindewohnungen zu helfen. Angesichts der Preissteigerungen auf allen Seiten ist das ein Gebot der Stunde. Da zählt jeder Euro. Betroffen von der Erhöhung sind bei uns 54 von 78 Gemeindewohnungen. Durchschnittlich geht es um 25 Euro pro Monat – das ist mehr als eine Mahlzeit.“

Rechtlich sei das Aussetzen der Mietpreiserhöhung nicht so einfach. Titz hat somit den Auftrag gegeben, die Situation für St. Andrä-Wördern zu prüfen. Derzeit arbeiten Experten an den Details einer gesetzeskonformen Regelung. Der Vorschlag soll bis zum nächsten Treffen des Gemeindevorstandes Anfang Mai fertig sein und dort besprochen werden. Titz hofft, dass auch die anderen Parteien mit dieser Lösung einverstanden sind, sodass diese in der nächsten Gemeinderatssitzung im Mai mit sofortiger Wirkung beschlossen werden kann.

