Liebesgedichte im Star Movie Tulln

Liebe, Freundschaft und Frieden stehen im Fokus des Festivals „The Three Diamonds“ für ein gelebtes heiles Weltbild mit Sir Kristian Goldmund Aumann im Star Movie Tulln unter seinem Motto: „Die Welt ist aus den Fugen geraten. Uns sei es gegeben, sie wieder in glückstrahlende Herrlichkeit zu heben.“ Drei cineastisch musikalisch literarische Stage & Screen Shows widmen sich diesen Themen.

Am Montag, 25. September, um 20 Uhr startet Part 1 - Liebe „The Night of Rocking Love Poets“. Zu hören sind Liebesgedichte von Alexander Puschkin, Pablo Naruda, Rumi, Friedrich Schiller, William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, Clemens Brentano, Heinrich Heine, Christian Morgenstern, C. Roselli, Franz Grillparzer, Rainer Maria Rilke, Erich Fried, Sir Kristian Goldmund Aumann, uvm. – begleitet von internationalen Liebesballaden und romantisch leidenschaftlichen Filmsequenzen. Der Eintritt ist frei.

Weiter geht es am 23. Oktober mit „Der kleine Prinz“ - Part 2 Freundschaft und am 4. Dezember mit „Zauber der Weihnacht“ - Part 3 Frieden.