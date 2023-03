Gelungene Premiere für „Arrabbiata“ in Langenrohr

Die Theatergruppe „Kunterbunt“ feierte mit ihrer ersten Abendvorstellung im Veranstaltungssaal Langenrohr Premiere. Sie führten unter der Regie von Wolfgang Schön die Komödie „Arrabbiata“ auf.

Die Geschichte in wenigen Worten: Nur die Aussicht auf eine Erbschaft in Italien kann drei entfremdete Geschwister wieder vereinen. Das Publikum kam an diesem Abend definitiv auf seine Kosten und ließ sich von den witzigen und humorvollen Einlagen der Laiendarsteller erheitern. Im voll besetzten Veranstaltungssaal hörte man deswegen immer wieder Lachsalven.

Nach der Premiere finden diese Woche noch drei Aufführungen statt. Bei freier Spende können die Vorstellungen kommenden Freitag, 24. März, und Samstag, 25. März, um 19 Uhr, sowie Sonntag, 26. März, um 15 Uhr besucht werden. Um telefonische Reservierungen unter Tel. 0664 3448864 wird gebeten.

