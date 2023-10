Theaterpremiere: Der Hochmut schert sich nicht um Menschen

Wie gut muss ein Theaterstück sein, dass einst Alfred Hitchcock zu einem Thriller inspirierte? Eine Antwort auf diese Frage liefert heuer die Theatergruppe der Kunstwerkstatt mit der Aufführung des Stücks „Cocktail für eine Leiche“ von Patrick Hamilton. Die Dramaturgie des Krimis zwingt das Publikum die Perspektive der Täter einzunehmen, denn es geht nicht ums klassische „Whodunit“, also „Wer hat es getan?“. Das steht in „Rope“ - Seil oder Strick - wie das Stück des britischen Autors im Original heißt, von vornherein fest.

Es geht um nicht weniger als den berühmten perfekten Mord. Den zu verüben haben zwei Studenten (gespielt von Florian Himmelbauer und Thomas Schefcsik) zu Beginn des Stücks vor - und tun es tatsächlich. Aber das reicht den beiden noch nicht. Sie deponieren die Leiche (Stefan Kramer) in einer Truhe, lassen von ihrem Personal (Susi Raschbacher) ein Büffet darauf decken und laden zur Party. Als wäre diese Konstellation nicht schon perfide genug, laden sie sich natürlich nicht irgendwelche Gäste zu dieser sehr speziellen Party.

Jedem Täter passieren diese kleinen verräterischen Fehler

Da wären zwei Studienkollegen (Andi Weissmann und Fanny Himmelbauer), die nur deshalb eingeladen werden, damit die zwei Mörder mit ihnen Katz und Maus spielen können. Ebenfalls zu den Gästen gehört eine ehemalige Lehrerin (Gaby Höckner) der beiden, von der sie sich sogar noch Anerkennung für ihre Tat erwarten. Den Höhepunkt stellt aber die Einladung des Vaters (Josef Hacker) des Mordopfers und dessen mysteriöser Tante (Martina Himmelbauer) dar.

Aus dieser Versuchsanordnung bezieht das Stück seine Spannung, denn in ihrem Hochmut wähnen sich die zwei Täter unangreifbar - dank der perfekten Planung des Mordes. Aber wie das so ist: Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Denn bekanntlich kommt der Hochmut ja vor dem Fall, und - auch das kein Spoiler - lässt auch die zwei Mörder nicht ungeschoren. Die Inszenierung liegt in den Händen von Stammregisseur Christian Pfeiffer. Premiere ist am 13. Oktober, weitere Vorstellungen gibt's am 14., 20. und 21. Oktober jeweils um 20 Uhr in der Kunstwerkstatt.