Kunstwerkstatt Tulln zeigt die Theater-Performance „Boys Will Be Boys“

In einer von den drei Darstellern unter der Regie von Julia Vandehof selbst entwickelten Theater-Performance - inspiriert durch den Mythos des Fischerkönigs aus der Parzival-Legende - stellen sich Markus Rohringer, Thomas Schefcsik und Leroy Werner die Frage, wie sie eigentlich „als Mann" leben wollen.

Drei Freunde treffen sich nach Langem wieder, um gemeinsam ihr größtes Abenteuer zu erleben: King Quest – eine einzigartige Escape Room Experience, basierend auf der Videospielreihe, die unsere Helden als Kinder zusammenschweißte. Doch sind es diesmal nicht Magie, Schlachten und Schätze, mit denen die Freunde auf ihrer Quest konfrontiert werden. Während die drei auf ihrer virtuellen Quest Aufgaben lösen müssen, beginnen sich Fantasie und Biografie immer mehr zu vermischen.

Thematisiert werden Lebensrollen, Freundschaft, Männerbilder und unmöglich scheinende Lebensaufgaben. Großen Applaus gab es bei der Premiere am Mittwoch. „Das intensive Arbeiten in den letzten zwei Wochen hat sich gelohnt“, war auch die Regisseurin mit der Leistung der Laienschauspieler sehr zufrieden.

Die Darsteller Markus Rohringer, Thomas Schefcsik und Leroy Werner mit Regisseurin Julia Vandenhof. Foto: Christa Wallak

Das multimediale Theaterstück ist am Freitag, 30. Juni, um 20 Uhr und später noch einmal am 15. September in der Kunstwerkstatt zu sehen.

Unterstützt wird das Projekt von der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich, dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, der Stadt Tulln und der Kunstwerkstatt Tulln.