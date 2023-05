Politische Pyjamaparty bei den D'Lebarnern

Ein Vorwahlkampf in New York. Eine Parteiparty, die durch eine Verwechslung im Schlafanzug stattfindet. Und eine Vielzahl an zwischenmenschlichen Irrungen, die durch all die stattfindenden Verwechslungen nur noch komplexer werden. Da hilft es auch nichts, wenn der Gegenkandidat auftaucht...

Der altehrwürdige Theaterverein der D'Lebarner in Langenlebarn, 1984 gegründet, zeigte sein mittlerweile neununddreißigstes Bühnenprogramm. Seit seiner Gründung hat der Verein jedes Jahr ein neues Stück aufgeführt, davon vier eigene Welturaufführungen aus der Feder von Fritz Schindlecker. Lediglich in den Jahren 2019 bis 2021 konnten die fleißigen D'Lebarner wegen eines Saalumbaues und anschließend Covid 19 nicht auftreten.

In der sechsten und abschließenden Aufführung von „In bester Gesellschaft“ (geschrieben von Jan Krückemeyer) zeigten die Darsteller, wie professionell Laien auf enger Bühne, aber großer Phantasie und viel Energie auftreten können. Trotz seiner sechsten Aufführung lockte das Stück genug Publikum an, um den Saal der Günther Zaritsch-Bühne fast vollständig zu füllen.

Um die Rahmenhandlung einer aus den Fugen geratenen Feier zwischen Parteifreunden und schlimmeren Zeitgenossen zeigten die D'Lebarner ein dicht gespanntes Netz an zwischenmenschlichen Beziehungen und der daraus enstehenden Probleme. Die stete Abwesenheit der zentralen Figur wurde durch die anwesenden Darsteller mehr als würdig ausgefüllt. Das Stück blieb bis zur überraschenden Auflösung der Handlung spannend.

Der magische Höhepunkt des Abends war eine Zaubershow von Ludwig Fleßl und Günther Zaritsch, welche ihr okkultes Können eindrucksvoll unter Beweis stellten. Ludwig Fleßl bedankte sich im Namen seiner Kollegen „beim besten Publikum, das sie heute hatten“, und bei der Stadtgemeinde Tulln, vertreten durch Bürgermeister Peter Eisenschenk und die Stadträtinnen Susanne Stöhr-Eißert sowie Elfriede Pfeiffer.

