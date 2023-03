Leo Schmid stand 55 Jahre an der Vereinsspitze

Seit der ersten Theateraufführung vor 55 Jahren stand Leo Schmid an der Spitze des Theatervereins „Hirtabuam“ der Marktgemeinde Michelhausen. Aus einer spontanen Jugendidee entwickelte sich unter seiner Federführung ein Verein, der mittlerweile 49 Theaterstücke aufgeführt hat, weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist und jährlich über 1.700 Besucher anlockt.

Das Vereinsleben der letzten 55 Jahre war geprägt von Bällen, Kirtagen, Radausflügen, der Teilnahme am Michelhausener Bauernmarkt und Besuchen bei anderen Theatergruppen. Ein Highlight im Vereinsleben war der von Schmid jährlich organisierte mehrtägige Vereinsausflug unter dem Motto „Kennst du Österreich“, der die Teilnehmer schon zu den schönsten Plätzen Österreichs geführt hat.

Verein „in jüngere Hände übergeben“

Nun ging der Wunsch von Leo Schmid in Erfüllung, den Verein „in jüngere Hände zu übergeben“. Eva Riedmayer, selbst seit 20 Jahren Darstellerin und Vorstandsmitglied, übernahm mit der Generalversammlung am 18. März im Gasthaus Burchhart die Leitung. „Mein Ziel ist es, den Verein und das dazugehörige Vereinsleben erfolgreich weiterzuführen. Alle, die zu uns kommen – ob Darsteller, Helfer oder Besucher – sollen sich wohlfühlen und die gemeinsamen Stunden genießen.“

Im Zuge der Generalversammlung wurde Schmid als Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung zum Ehrenobmann ernannt und ein Reisegutschein ins Südburgenland überreicht. „Es gibt kein Geschenk und keine Ehrung, die einer Jahrzehnte dauernden Leitung gerecht wird. Vielen Dank für die vielen Stunden, Tage und Wochen, die du dem Verein gewidmet hast, um ihn zu dem zu machen, was er heute ist – ein erfolgreicher Verein, der aus dem Michelhausener Vereinsleben nicht mehr wegzudenken ist“, würdigte Riedmayer den Ehrenobmann.

Bürgermeister Heinl dankt dem Rekordmann Schmid

Bürgermeister Bernhard Heinl ergänzte: „Leo Schmid ist ein Rekordmann. Kein anderer war so lange an der Spitze eines Vereines und hat so viele Menschen zum Lachen gebracht. Ich bedanke mich für seine Hingabe, die er für den Verein aufgebracht hat.“

