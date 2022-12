Tullner Orthopäde geht neue Wege in Behandlung von Sportverletzungen

Werbung

Andreas Lipa ist für Fußballbegeisterte kein Unbekannter. Er war unter anderen bei SC Austria Lustenau und First Vienna FC als Spieler und Trainer aktiv. Bei AO Xanthi in Griechenland und Port Vale in England absolvierte er Auslandsjahre. Die Profi-Spielerkarriere hinterließ aber auch Abnützungserscheinungen: Bei der Hüfte rieb Knochen auf Knochen, eine Operation war unumgänglich.

Hier kommt der nicht nur, aber auch in Sportlerkreisen weithin bekannte Tullner Orthopädie-Experte Thomas Müllner in Spiel. Er operierte den Ex-Fußballer nicht nur erfolgreich, sondern verordnete ihm zusätzlich zur klassischen Reha auch noch eine 5.000 Jahre alte indische Therapie. Denn seit Kurzem hat das Jakob-Ayurveda-Massage-Studio, nebst Wien und Linz, auch einen Standort in der Privatordination von Universitätsdozent Müllner in Tulln.

Der Orthopäde schwört auf diese Kooperation von moderner Medizin und traditioneller Massage: „Ayurveda ist eine natürliche Heilungsmethode und wird als eines der ältesten und best dokumentierten Gesundheitssysteme bezeichnet.“ Kreiert von erleuchteten Yogis in Indien vor 5.000 Jahren werde es heute auf der ganzen Welt praktiziert.

Info: www.drmuellner.at bzw. www.jakobayurveda.at .

