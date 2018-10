Eine wahrlich riesige kulinarische Besonderheit gab es diese Woche für die Elefantenherde im Tiergarten Schönbrunn: fünf Riesenkürbisse, die bei der Österreichischen Riesenkürbis Staatsmeisterschaft Anfang Oktober auf der Garten Tulln an den Start gegangen waren. Der Riesenkürbis von Rainer Ramharter hatte 415 Kilogramm, jener des Garten Tulln-Gärtnerteams 285 Kilogramm auf die Waage gebracht. Insgesamt wurde über eine Tonne Kürbisse an Tonga, Mongu, Iqhwa & Co. überreicht. „Eine tolle Sache, die den Elefanten, den Gästen und auch uns eine Riesenfreude bereitet hat“, so Landesrat Martin Eichtinger.

„Kürbisse sind bei unseren Elefanten eine beliebte Abwechslung auf dem Speiseplan. Besonders beeindruckend ist es, wie sie diese riesigen Exemplare mit dem Kopf, den Stoßzähnen oder den Füßen knacken, um an das saftige Innere zu gelangen“, so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. Mit einem Spezialfahrzeug mussten die Mega-Kürbisse in die Anlage gebracht werden. Innerhalb kürzester Zeit waren sie Geschichte, denn die Dickhäuter ließen sie sich sogleich schmecken.

„Riesenkürbisse zu züchten bedeutet sehr viel Aufwand. Schön, dass sie den Elefanten schmecken, so haben unsere Kürbisse eine sinnvolle Nachnutzung“, freut sich Martin Lacina von den Austrian Giant Pumpkin Growers.

Zu Halloween dürfen sich im Tiergarten auch Riesenschildkröten, Ameisenbären und Zwergotter über Kürbisse zum Fressen und Spielen freuen.