Kater Anubis ist nach Schussattentat am Weg der Besserung

Die Geschichte wäre filmreif. Am Morgen des 28. September trat Kater Anubis wie immer seinen morgendlichen Spaziergang an. Als er jedoch am Abend noch immer nicht zurück war, läuteten bei seiner Menschenfamilie in Würmla die Alarmglocken. „Wir haben ihn mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gesucht“, berichtet Frauchen Kirsa W., „wir haben selbst gesucht, mit den Nachbarn gesprochen, Plakate angebracht, über Animaldata, Tierheime, Tierärzte und online.“ Ein langes Gespräch mit dem örtlichen Jäger verlief sehr freundlich: „Er hat uns glaubhaft erklärt, dass er nicht auf Katzen schießen würde und, dass ihm auch kein Kater dieser Beschreibung untergekommen wäre.“

Der prächtige rot-weiße Maine-Coon blieb eine Woche lang spurlos verschwunden. Doch eines Abends lag er verzweifelt rufend vor der Haustüre. Er war schwer verletzt, konnte nur mehr seine Vorderbeine nutzen und sich daher auch nur kriechend fortbewegen. Der tapfere Kater dürfte sich mühevoll nach Hause geschleppt haben. In der Tierklinik stellte man fest, dass aus nächster Nähe auf ihn geschossen worden sein muss. Dabei wurde seine rechte Hüfte vollkommen zerstört, in seinem Körper steckten unzählige Munitionssplitter.

Anubis erholt sich gerade von seiner Operation. Laut Chirurgin lag der Ischiasnerv im "Oberschenkel-Trümmerfeld". Foto: privat

„Wir haben bei der Polizei Atzenbrugg umgehend Anzeige wegen Tierquälerei erstattet“, sagt Kirsa W. Nähere Angaben zur Tat oder zum möglichen Täter zu machen sei schwierig, da keine eindeutige Angabe zur verwendeten Munition möglich ist. Fest steht nur, es war kein Schrot, aber von Jagdmunition bis zu selbst gebastelten Projektilen gibt es viele Möglichkeiten. Sachdienliche Hinweise werden unter 059133-3282-100 an die Polizeiinspektion Atzenbrugg erbeten.

In den ersten Tagen war unklar, ob der Kater sein rechtes Beinchen behalten können wird, oder ob es doch noch amputiert werden muss. „Aber aktuell erholt sich Anubis ganz gut. Es sieht so aus, als ober er langsam wieder Gefühl im verletzten Bein hat. Wir sind guter Dinge, dass er wieder normal gehen können wird“, zeigt sich Kirsa W. zuversichtlich, „mehr werden wir wissen, wenn seine Physiotherapie startet.“