Michelhausen: Trauer um Ehrenbürger Weigert

Die Marktgemeinde Michelhausen trauert um Ehrenbürger OSR Helmut Weigert, der kürzlich verstorben ist. „Mit dem Ableben von OSR Weigert verlieren wir nach OSR Rischanek innerhalb weniger Wochen eine zweite maßgebende Persönlichkeit unserer Gemeinde. Helmut Weigert hat unsere Gemeinde tief im Herzen getragen und viel für sie geleistet. Er war fest im Gemeindeleben verankert, in zahlreichen Vereinen aktiv und wurde für seine Verlässlichkeit, seine Kameradschaft und sein Engagement von vielen geschätzt. So werden wir ihn auch in Erinnerung behalten. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie und allen Angehörigen“, sagte Bürgermeister Bernhard Heinl.

Weigert war 40 Jahre als Lehrer und von 1992 bis 2005 als Direktor in der Volksschule Michelhausen tätig. Neben und nach seinem Lehrerberuf engagierte er sich auf vielfältige Weise im öffentlichen Gemeindeleben: Er war viele Jahre Kassaführer der Gemeinde, außerdem ehrenamtlicher Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Raika Michelhausen. In den Dienst der Pfarre stellte er sich etwa als langjähriger Leiter des Kirchenchors sowie als Organist. Darüber hinaus war er Gründungsmitglied der Sportunion Michelhausen, seit 1968 Mitglied des Kameradschaftsbundes und Ehrenmitglied des Theatervereins „Hirtabuam“.

Weigert war außerdem ein digitaler Pionier, hat er doch die erste Homepage der Marktgemeinde gestaltet und viele Jahre betreut. Bis zuletzt war er für Internetauftritte des Theatervereins, der Pfarre und des Kameradschaftsbundes verantwortlich und sorgte für regelmäßige Berichte in Wort und Bild. „Aufgrund seines Schaffens und seiner Persönlichkeit hinterlässt er eine große Lücke in unserer Gemeinde“, so Bürgermeister Heinl. Für sein Wirken erhielt Weigert den Ehrenring, das Ehrenzeichen in Gold und die Ehrenbürgerschaft.