Michelhausen und die NÖN trauern um Franz Rischanek

Die Marktgemeinde Michelhausen zeigt sich tief betroffen über das Ableben ihres Ehrenbürgers Franz Rischanek. „Mit Oberschulrat Rischanek ist ein Stück Michelhausen von uns gegangen. Unsere Gemeinde verliert eine prägende Persönlichkeit, ein Vorbild an Bürgerengagement und einen weithin geschätzten Mitmenschen“, sagt Bürgermeister Bernhard Heinl, „sein jahrzehntelanges und vielfältiges Wirken galt dem Allgemeinwohl unserer Gemeinde und war von viel Idealismus, Weitsicht sowie großem persönlichen Einsatz gekennzeichnet. Rischanek hat Bleibendes geschaffen, das weit in die Zukunft reicht. Wir werden ihn und sein Wirken in dankbarer Erinnerung halten. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.“

Engagiert in Schulen, im Gemeinde- und Vereinsleben und bei der Tullner NÖN

Rischanek war in den unterschiedlichsten Bereichen und auf vielfältige Weise Wegbereiter und Wegbegleiter. Als Lehrer und Direktor (1969–1992) in der Volksschule Michelhausen hat er Generationen von Schülerinnen und Schülern geprägt. Über seinen Lehrer-Beruf hinaus hat Rischanek Enormes für das kulturelle Leben sowie das gemeinschaftliche Zusammenleben geleistet. Er hat den freiwilligen Musik- und Instrumentenunterricht in der Schule etabliert und war entscheidend bei der Gründung des Musikvereines beteiligt, dessen erster Kapellmeister er war. Darüber hinaus hat er sich auch beim Seniorenteam, im Kirchenchor, beim Theaterverein oder im Katholischen Bildungswerk engagiert.

Nachhaltig ist sein Wirken auch für das Geschichts- und Heimatbewusstsein in der Gemeinde. Er war Gründer und langjähriger Leiter des Heimatmuseums und Autor des Heimatbuches der Marktgemeinde. Über Jahrzehnte hat Rischanek das Gemeindeleben in tausenden Fotos festgehalten. Außerdem war er lange Zeit als freier Mitarbeiter für die Tullner NÖN im Einsatz.

Für sein umfassendes Wirken vielfach geehrt und ausgezeichnet

Entsprechend seinem umfassenden Wirken wurde Rischanek vielfach geehrt und ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er von der Marktgemeinde Michelhausen 1992 den Ehrenring, 2002 die Ehrenbürgerschaft, 2010 das Goldene Ehrenzeichen sowie 2022 die Ehrenstatuette.

Franz Rischanek ist am 28. August im 92. Lebensjahr verstorben. Die Begräbnisfeier beginnt am Dienstag, 5. September, um 14 Uhr mit einer Betstunde in der Pfarrkirche Michelhausen.