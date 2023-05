Feierliche Stimmung am Rumänenfriedhof

In der Marktgemeinde Zwentendorf besteht seit 1917 ein Friedhof für 155 im Jahr 1917 verstorbene rumänische Soldaten. Sie waren als Zwangsarbeiter in der Pulverfabrik der Skodawerke-Wetzler AG eingesetzt und starben offiziell an Erschöpfung. 1930 wurde der sogenannte Rumänenfriedhof nach rumänisch-orthodoxem Ritus geweiht. Der Rumänenfriedhof wird sowohl von der Pfarre Zwentendorf als auch von der Marktgemeinde in Ehren gehalten.

Alljährliche Andacht im rumänisch-orthodoxen Ritus

In Anwesenheit zahlreicher Gläubige hielten am Pfingstdienstag Cătălin Florin Soare - Pfarrer der rumänisch-orthodoxen Pfarre Sankt Pölten - und Pfarrer Kazimierz Sanocki die alljährliche Andacht. Nach der Weihe der Speisen wurden die Anwesenden zu Selbstgebackenem, zu einer Speise aus Weizenkorn - dem Symbol der Wiedergeburt - und Rotwein eingeladen. Cătălin Florin Soare freute sich über die Renovierung des Friedhofs und das neue weiße Kreuz über dem Portal. Diese Feier wurde auch zum Anlass genommen, der derzeitigen Kriegsopfer zu gedenken und für eine Beendigung der Kriege zu bitten.

