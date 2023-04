Campingplatz Zwentendorf ist eröffnet

Ideal gelegen ­­– neben dem Donauradweg, neben dem Donauhof und Freizeitanlagen gleich nebenan – spricht der naturbelassene Campingplatz Radfahrer und Camper mit Wohnmobilen gleichermaßen an. Der größte Vorteil des Campingplatzes in Zwentendorf ist es, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach ankommen und das Zelt aufstellen oder den Caravan platzieren kann. Es ist kein großes Check-In notwendig, für Fragen und Bezahlung kommt Campingplatzwart Richard Vanvankini täglich um 8 Uhr und am Abend um 20 Uhr vorbei. Er spricht Deutsch, Griechisch, Englisch, Serbisch, Russisch und lernt laufend Sprachen als sein Hobby.

Was bietet der Camingplatz? Ungefähr 60 Zeltplätze, 6 Abstellplätze für Wohnwagen u. Wohnmobile und die notwendigen sanitären Anlagen mit Feuerstelle und Grillplatz. Für Dauercamper ist der Platz nicht eingerichtet.

Besonders attraktiv ist die Nähe zum Donauhof Zwentendorf. Dort bietet das Team Frühstück ab 8 Uhr an. Eine E-Bike-Schnellladestation befindet sich auch dort. Angrenzend ist eine Freizeitanlage, mit einem neu aptierten verkehrssicheren Spielplatz mit vielen Geräten für Kinder und ein Fitnesspark für Erwachsene, ein Skaterplatz, eine Multisportanlage, ein Fußballplatz und ein Tennisplatz. Alle Anlagen befinden sich im Umkreis von zwei Minuten Gehzeit.

Infos unter Campingplatz Zwentendorf, Sportweg, 3435 Zwentendorf.

Anfragen am Gemeindeamt: +43 2277 2209 marktgemeinde@zwentendorf-donau.gv.at.

