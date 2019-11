Die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH lud zu Saisonende in die Garten Tulln und präsentierte ihren Partnern die Bilanz ihrer Arbeit für die Region. Bernhard Schröder zeigte sich sehr zufrieden: „Wir waren im vergangenen Tourismusjahr wieder sehr aktiv. So ist es uns gelungen, mit den Privatgartentagen ein spannendes Produkt weiterzuentwickeln und noch stärker zu etablieren. Außerdem haben wir mit der Gründung der Plattform ,Convention Partner Tulln‘ eine wichtige Maßnahme zu Stärkung des Wirtschaftstourismus in der Region um Tulln gesetzt.“

Im Frühjahr 2019 wurde diese Plattform gegründet, um Kunden Beratung bei der Auswahl einer passenden Veranstaltungslocation zu bieten beziehungsweise freie Hotelkapazitäten gebündelt abzufragen. Die Website www.convention-tulln.at präsentiert das Angebot von bislang zwölf Partnern aus der Region um Tulln, um in Kooperation mit der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH den Wirtschaftstourismus zu beleben und den Kongress-Tourismus zu fördern.

Auch eine überarbeitete neue Radkarte wurde angekündigt.