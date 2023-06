Das soll (Urlaubs)Gäste nach Niederösterreich locken

Neue Entdeckertouren für Radfahrer, Wanderer und kulinarische Genießer finden sich in allen Regionen des Bundeslandes. Sie führen z. B durch idyllische Kellergassen im Weinviertel oder an "Energieplätze" und Badestrände an der Donau. Die vorgeschlagenen Routen enthalten bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten, Insider-Tipps und so manchen Geheimtipp. "Da gibt es sogar für mich noch einiges Neues zu entdecken", meinte Duscher.

„Hinter dem Kuratieren dieser Tourenvorschläge steckt sehr viel Liebe, aber auch sehr viel Arbeit und Know-how, es sind Reiseempfehlungen auf höchstem Niveau für Urlaubserlebnisse auf höchstem Niveau. Diese Touren lassen sich auch perfekt miteinander kombinieren und man kann sich mit Wanderungen und Radtouren, Kulinarik und Kultur das perfekte Gesamterlebnis zusammenstellen“, erläuterte Mikl-Leitner.

Mit seinen zahlreichen Festivals und der Veranstaltungsreihe "Kultur bei Winzerinnen und Winzern" biete Niederösterreich auch heuer wieder eine Auswahl, die ihresgleichen sucht, ergänzt die Landeshauptfrau. Die Niederösterreich-Card mit ihren 350 Ausflugszielen leistet ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Tourismus in Niederösterreich.

Erfreuliche Nächtigungszahlen

Dieser sei nach der Pandemie wieder gut in Fahrt gekommen, berichtete der Chef der Niederösterreich Werbung: Im Jahr 2022 wurden wieder knapp 6,6 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Im April 2023 wurden laut Hochrechnung 535.800 Nächtigungen verbucht, das ist im Vergleich zum Jahr davor ein deutliches Plus von 14,2 Prozent und nur mehr ein kleines Minus im Vergleich zum April 2019, dem Rekordjahr für den niederösterreichischen Tourismus.

