Herbst und Wein in St. Andrä-Wördern

Die Volkspartei St. Andrä-Wördern lud nach vier Jahren wieder zu "Herbst & Wein" in den Leitzinger-Keller. Wir alle haben das nette Ambiente, das den Herbst einläutet, aus bekannten Gründen vermisst. Bürgermeister Maximilian Titz und der neue geschäftsführende ÖVP-Gemeindeparteiobmann Norbert Köck, freuten sich über den Besuch des Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann, der in Vertretung der Landeshaupftfrau Johanna Mikl-Leitner kam, die Nationalratsabgeordneten Johann Höfinger und Ulrike Fischer, sowie die Geschäftsführerin der ÖVP-Bezirksstelle Tulln Paula Mahringer. Die herbstliche Dekoration, die köstlichen Schmankerln und Weine vom Weingut Pennerstorfer, Ottenthal sorgten für gute Stimmung und beste Laune. In dieser Atmosphäre fühlten sich Bürgermeister, Vizebürgermeisterin, Gemeinderäte, Leute aus der Wirtschaft und der Bevölkerung sichtlich wohl.