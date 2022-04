Tragisch Ein Toter bei Verkehrsunfall in Fels am Wagram

E in Polizeiangaben zufolge 33-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Ostermontag bei einem Verkehrsunfall auf der B34 in Fels am Wagram (Bezirk Tulln) ums Leben gekommen.