Tödlicher Forstunfall: Tulbing trauert

Die Marktgemeinde Tulbing ist erschüttert: Der Katzelsdorfer Franz Buder verunglückte am Abend des 17. Februars. Er führte Forstarbeiten in einem Waldgebiet der Marktgemeinde durch.

Im Zuge einer Holzfällung dürfte der geschlagene Baum auf einen danebenstehenden Baum gefallen sein, sodass dieser wegschnellte und dem 74-Jährigen tödliche Verletzungen zufügte. Trotz notärztlicher Versorgung erlag der Mann seinen Verletzungen, wir hatten berichtet:

74-Jähriger verstorben Tödlicher Forstunfall in Tulbing

Bürgermeisterin Anna Buder (Nachfolgerin von Thomas Buder, dem Sohn des Verstorbenen) ergänzt: „Mit ihm verliert die Gemeinde eine stets engagierte Persönlichkeit. Er war jahrzehntelang in der Jagdgesellschaft Katzelsdorf tätig. Seine stete Hilfsbereitschaft und sein ,offenes Ohr‘, das er für alle hatte, zeichneten ihn besonders aus. Er arbeitete gern und viel; hat aber auch Zeit für seine Hobbys gefunden. Seine Familie stand für ihn aber immer an vorderster Stelle. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Gattin, seinen Kindern und Schwiegerkindern, Enkeln und Urenkel.“

Als Trost könne nur gesagt werden, dass er seine letzten Stunden dort verbracht hat, wo er immer am liebsten war – in der Natur.

Franz Buder war auch mehr als 50 Jahre im Weinbauverein aktiv und wurde für diese Leistung erst im Dezember vorigen Jahres durch den Weinbauverein ausgezeichnet. Auch der Obmann Carl-Florian Bacher ist erschüttert über den tragischen Verlust, „vor allem weil man sich immer auf ihn verlassen konnte, egal ob bei Arbeiten oder Zusammenkünften. Er war umsichtig und immer für andere da.“

Auch auf seiner Parte steht: „Wer dich gekannt, wird unser Leid ermessen, was du uns warst, bleibt unvergessen.“

So verabschieden sich die Hinterbliebenen von Franz Buder am Donnerstag, 2. März, um 14.30 Uhr in der Aufbahrungshalle Tulbing.

