Ein Traktor und ein PKW krachten seitlich zusammen. Dabei wurde der PKW von der landwirtschaftlichen Maschine, die breiter als der Traktor war, regelrecht aufgeschlitzt. Der Traktorfahrer und der PKW Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt. Der Aufprall war so heftig, dass sich der PKW um die eigene Achse drehte und dabei einen VW Caddy streifte. Der Traktor stürzte um und kam seitlich quer zu Fahrbahn liegen.

Als die Feuerwehr eintraf war der Lenker des Mitsubishi schon aus dem Wrack heraus, er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Auch der Traktorlenker wurde ebenfalls von Rettungskräften an der Unfallstelle versorgt. Der Lenker des Caddys wurde leicht verletzt. Der schwer verletzte Autofahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Krankenhaus geflogen. Den Traktorlenker brachte das Rote Kreuz mit dem Rettungswagen in die Klinik.

Nach der Unfallaufnahme wurden die beiden PKWs und der Traktor von der Feuerwehr geborgen. Um den Traktor auf einen Tieflader heben zu können wurde der Feuerwehrkran aus Tulln angefordert.