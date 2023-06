Gesundheitsfördernde Übungen im Sozialzentrum Zwentendorf

Seit März dieses Jahres findet im Sozialzentrum Zwentendorf, im Rahmen des Projekts Community Nursing Zwentendorf an der Donau, jeden Montag von 9 bis 11 Uhr der Treffpunkt Gesundheit statt. Die TeilnehmerInnen erwartet ein abwechslungsreiches Programm an gesundheitsfördernden Übungen. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Gestartet wird mit einer kurzen Aufwärmrunde bis hin zu Bewegungsübungen im Sitzen, Muskelkräftigung mit dem Übungsband, Atemgymnastik, Progressive Muskelentspannung, Gedächtnistraining sowie Feinmotorikübungen. Bei den regelmäßigen Treffen geht es hauptsächlich darum, die Gesundheit zu erhalten beziehungsweise zu steigern, um für den Alltag fit zu sein. Wichtig ist auch die Stärkung der sozialen Teilhabe, denn in der Gruppe macht alles gleich viel mehr Spaß.

Zum gemütlichen Ausklang findet abschließend bei Kaffee und Kuchen ein gemeinsamer Austausch statt. „Alle haben hierbei die Möglichkeit, gezielte Fragen zum Thema Gesundheit zu stellen“, so Community Nurse Verena Draxler. Die Teilnahme ist für ZwentendorferInnen kostenlos, es ist keine Anmeldung erforderlich.