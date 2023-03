Zwentendorf: Community Nurse lädt zum Infoaustausch ein

Als eine von 32 Gemeinden in Niederösterreich hat Zwentendorf für das EU-finanzierte Pilotprojekt „Community Nursing“ eine Förderzusage erhalten. Dadurch wurde in der Marktgemeinde ein neues Angebot für Menschen mit Betreuungsbedarf geschaffen. Die Community Nurse Verena Draxler lädt nun jeden Montag (außer an Feiertagen) von 9 bis 11 Uhr ins Sozialzentrum in die Kastanienallee 4 ein. Dort sollen sich Menschen untereinander austauschen, Kontakte knüpfen oder gesundheitsfördernde sowie abwechslungsreiche Übungen durchführen können.

Verena Draxler ist unter 0664/ 2451870 oder per E-Mail community-nurse@zwentendorf.net als zentrale Ansprechperson für Beratung und Koordination zu Pflege und Gesundheit für Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde zu erreichen. Das Angebot ist für alle Zwentendorfer kostenlos.

