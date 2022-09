Harte Firefighter siegen weiter: Erfolg in Berlin vor Bewerb in Tulln

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am Freitag, 23., und Samstag, 24. September, wird die Firefighter Combat Challenge im Sicherheitszentrum Tulln ausgetragen (die NÖN berichtete).

Publikum ist bei diesen extra-harten Feuerwehrwettkämpfen an beiden Tagen herzlich willkommen.

Die erste gute Nachricht dazu: Obmann Thomas Schragner und seine Mitstreiter vom Team Austria sind für die Bewerbe bestens vorbereitet. Erst vor wenigen Tagen reüssierte das Team bei der Challenge am Potsdamer Platz in Berlin, wo Mitglieder in mehreren Kategorien Top-Platzierungen erreichen konnten.

Die zweite gute Nachricht: Zusätzlich zur Firefighter Challenge wird in Tulln Martin Trimmel einen Rekordversuch starten. Der Extremsportler wird am Samstag von 10 bis 16 Uhr durchgehend in voller Feuerwehrmontur (samt angelegter Atemschutzausrüstung, aber ohne Maske) auf einem Laufband rückwärts (!) laufen.

„Das wird ein feuerwehr-sportliches Spektakel der Extraklasse, kommen Sie vorbei, schauen Sie sich das an“, appelliert Thomas Schragner. Weitere Infos zur Firefighter Combat Challenge gibt es online auf www.fcc-austria.com .

