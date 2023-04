Nach ersten Trockenschäden: Tullns Bauern hoffen auf Regen

Der vergangene Sonntag war zwar verregnet, aber die letzten zwei Monate gab es so gut wie keinen Niederschlag und auch für diese Woche werden für Tulln nur ganz geringe Niederschlagsmengen vorausgesagt. Die NÖN wollte wissen, was das für die Landwirtschaft im Bezirk bedeutet und hat bei Bezirksbauernkammerobmann Mathias Holzer nachgefragt.

„Man sieht wieder einmal, dass der Klimawandel angekommen ist“, meint Holzer, „jetzt schon gibt es vereinzelt Trockenschäden bei einzelnen Kulturen. Zum Beispiel bei der Gerste, die nicht ordentlich aufläuft.“ Aber auch Schädlinge, wie der Borkenkäfer, werden dem Wald wieder stark zusetzen. Auch die Waldbrandgefahr sei nicht zu unterschätzen. Wenn Kulturen Stress ausgesetzt sind – wie eben Wassermangel – nehmen Schädlingsdruck und Krankheiten zu.

„Wichtig wäre die nächsten Tage und Wochen ergiebiger Niederschlag, um mit einem blauen Auge davonzukommen“, wünscht sich Holzer. „Im Weinbau sehe ich die Lage noch nicht so dramatisch, da es im Herbst und Winter doch einiges an Niederschlag gegeben hat.“ Königstettens Weinbauverein-Obmann Markus Buder erklärt: „Hier gibt es sehr starke regionale Unterschiede. Weinreben wurzeln zwar tief, trotzdem wird es für die weitere Zukunft schwieriger.“

Feldfrüchte, wie Zuckerrüben, Mais und Sonnenblumen, die jetzt angebaut werden, brauchen dringend Niederschlag, damit sie gut starten können.

Auf die Frage, mit welchen Maßnahmen die Landwirtschaft reagieren kann, antwortet der Bezirksbauernkammerobmann: Begrünungen, Direktsaat, kein offener Boden oder auch gezieltes Bewässerungsmanagement.

Außerdem müsse man Konzepte andenken, um Wasser in den Regionen zu halten, um das Kleinklima in den Regionen zu stärken. Holzer denkt da zum Beispiel an geklärtes Abwasser und gibt ein Rechenbeispiel: „Allein zwei Klospülungen pro Einwohner im Bezirk verbrauchen sechs Millionen Liter Wasser pro Tag, das über Kläranlagen abgeleitet wird und der Landwirtschaft nicht zur Verfügung steht. Damit könnte man pro Jahr knapp 11.000 Hektar mit 20 Litern pro Quadratmeter bewässern.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.