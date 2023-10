62.000 Euro für Spielplatz-Sanierungen in Tullner Katastralgemeinden

Neben der laufenden Pflege und Instandhaltung ihrer Spielplätze investiert die Stadtgemeinde Tulln jedes Jahr in umfangreichere Erneuerungsarbeiten. Heuer wurden die Spielplätze in den Katastralgemeinden Trübensee und Staasdorf auf Vordermann gebracht. Dort gibt es nun neue Geräte und eine einladende, naturnahe Gestaltung.

„Spielplätze sind als Treffpunkte für Kinder und Eltern sehr wichtige Orte des Miteinanders in Tulln und den Katastralgemeinden. Mit der laufenden Instandhaltung und der jährlichen Rundum-Erneuerung einzelner Standorte möchten wir den jüngsten Gemeindebürgern ein sicheres und naturnahes Umfeld bieten, in dem sie spielen und sich gut entwickeln können“, meint Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Der Spielplatz Trübensee hat alles, was das Kinderherz begehrt - er ist von großen Bäumen beschattet, es gibt mehrere Spielgeräte und einen naturnahen Jausenplatz rund um einen alten Baumstamm. Bei den diesjährigen Arbeiten wurden ein zusätzliches Klettergerüst sowie eine neue Sandkiste errichtet und die anderen Geräte gewartet. Außerdem wurden eine Naschhecke sowie sieben junge Bäume gepflanzt und der um den Spielplatz führende Holzzaun ersetzt. Insgesamt investierte die Stadtgemeinde ca. 16.000 Euro in das Projekt. Zahlreiche Arbeiten haben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes aber auch in Eigenleistung durchgeführt.

Neugestaltung für Spielplatz und Kleinfußballfeld in Staasdorf

In der Katastralgemeinde Staasdorf wurde der Spielplatz völlig neu aufbereitet. Die Fläche ist nun aufgeteilt in ein Kleinfußballfeld mit Toren und einen gänzlich mit neuen Geräten ausgestatteten Spielplatz. Neu gepflanzte Sträucher und Hecken sollen ein naturnahes Umfeld schaffen. Im November werden abschließend noch drei junge Bäume gesetzt, die von der in Staasdorf beheimateten Baumschule Kreitzer, dem Verschönerungsverein Tulln und der Gärtnerei und Baumschule Neuhold gespendet werden. Die Stadtgemeinde Tulln investierte insgesamt 46.000 Euro in das Projekt, Einige Arbeiten erfolgten zudem durch oder mit Unterstützung der Mitarbeiter des Bauhofes. Die Bürger der Katastralgemeinde haben ihren neuen Spielplatz bereits Anfang September mit einem „Netzwerk Nachbar“-Grätzlfest gefeiert.

Die Bürger von Staasdorf haben ihren neuen Spielplatz bereits Anfang September mit einem "Netzwerk Nachbar"-Grätzlfest gefeiert. Foto: Stadtgemeinde Tulln

Öffentliche Spiel- und Sportplätze sind ein bedeutender Teil der Infrastruktur für Familien, Kinder und Jugendliche, die von der Stadtgemeinde Tulln errichtet, gewartet, gepflegt und bei Bedarf erneuert werden. Insgesamt gibt es 41 Spiel- und Ballspielplätze (inkl. Kindergärten und Volksschulen) auf fast 25.000 Quadratmetern. Als Gartenstadt achtet die Stadtgemeinde Tulln dabei nach Möglichkeit besonders auf eine naturnahe Gestaltung sowie natürliche Beschattung. Im Budget sind jährlich rund 180.000 Euro für laufende Pflege und Instandhaltungsarbeiten reserviert (inkl. Bauhofkosten und Baum- und Grünpflege). Hinzu kommen umfangreichere Sanierungen wie in Staasdorf und Trübensee, für die die Stadt heuer weitere 62.000 Euro investiert hat.