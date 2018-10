1995 wurde das Bürgerforum von Herbert Bartosch unter Beteiligung von einigen Bürgern auf dem Tulbingerkogel gegründet. Der Anlass war der beabsichtigte Bau eines Pensionistenheimes und in weiterer Folge einer Reihenhausanlage. Der Tulbingerkogel liegt im Biosphärenpark und ist daher ein besonders zu schützender Platz mitten im Wienerwald. Beide Projekte konnten durch das Bürgerforum verhindert werden, der Ortscharakter blieb erhalten.

Gemeindewasser war wichtiges Thema

Umweltanliegen waren schon immer ihr Schwerpunkt. 2000 zog Herbert Bartosch in den Gemeinderat ein mit dem entscheidenden Thema: Tulbings Wasser. Auf diesem Weg begegneten ihnen immer wieder Persönlichkeiten wie Walter Graf oder Walter Fink, die bis heute große Unterstützer des Bürgerforums sind.

2006 übernahm Renate Hofmann das Mandat von Herbert Bartosch. Das Thema Wasser war in vielen Dringlichkeitsanträgen vorherrschend, wurde aber immer wieder von Alt-Bürgermeister Eduard Eckerl vom Tisch gewischt.

2010 konnte Bürgerforum ein zweites Mandat erringen. Bald nach der Gemeinderatswahl übergab Renate Hofmann ihr Mandat an Natascha Hoxha, die sich seit 2005 im Hintergrund engagierte. Der erste große Rückschlag erfolgte, als Rudolf Mayer dem Bürgerforum während der laufenden Legislaturperiode den Rücken kehrte, sein Mandat aber behielt.

2014 übergab Natascha Hoxha ihr Gemeinderatsmandat aus privaten Gründen wieder an Renate Hofmann, blieb aber Obfrau des Bürgerforums.

Bei der Gemeinderatswahl 2015 konnten neuerlich zwei Mandate mit Thomas Hampejs und Renate Hofmann als Gemeinderäte gewonnen werden.

Zusammenarbeit wurde immer harmonischer

Die letzten drei Jahre im Gemeinderat waren eine harmonische Zeit. Bürgermeister Thomas Buder nahm sich für das Bürgerforum immer Zeit, um die aktuellen Themen zu besprechen. Auch Thomas Buder freut sich: „Es wurde ein gutes Verhältnis aufgebaut.“

Jedoch war in den letzten Monaten die Arbeit des Bürgerforums aus privaten Gründen etwas gedämpft und zusätzliche Helfer nicht in Sicht. Trotzdem war geplant, ab Herbst wieder mit vollem Elan in die letzten 1,5 Jahre der Legislaturperiode zu starten. „Dieses Vorhaben wurde allerdings durchkreuzt, weil Thomas Hampejs zur SPÖ wechselte. Daher haben wir nun beschlossen, den Verein aufzulösen“, so der Vorstand des Bürgerforums.

Renate Hofmann verbleibt wie den Wählern versprochen bis ans Ende der Legislaturperiode im Gemeinderat und wird weiterhin für die Anliegen der Bürger kämpfen.

Das Geld, das das Bürgerforum noch zur Verfügung hat, soll gespendet werden.