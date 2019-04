Zwei Vereine — ein Orchester — über 80 Musiker! So lautete das Motto für das diesjährige Gemeinschaftskonzert der Musikkapellen Königstetten und Waldhausen (Bezirk Zwettl), welches heuer im VAZ stattfand. Geleitet wurde das außergewöhnliche Konzert von Silvia Kurz, Marina Zeller, Johannes Dorn, Güther Stadler und Thomas Wagner, durch das Programm führte Hanswerner Radda.

Für die meisten Musiker und Dirigenten war bereits das Musizieren in einem so großen Orchester eine einzigartige Erfahrung. Um so schöner war es dann, nach vielen anstrengenden Proben und einem intensiven Probenwochenende, vor fast vollem Haus ein großartiges Konzert darbieten zu können. Das Publikum war begeistert von den bekannten Melodien, wie „Eighties Flashback“, „Gold und Silber“ sowie Highlights aus dem bekannten Musical „Elisabeth“ und dem Film „Lion King“.

In der Pause und nach dem Konzert wurden die Gäste mit einem kleinen Imbiss versorgt.

Das Konzert wird am 27. April ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Waldhausen erneut aufgeführt.