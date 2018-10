Viele Kommunen, aber auch kleine und mittlere Unternehmen, stehen vor dem Problem „Digitalisierung, schön und gut, aber bitte wie?“

Und genau bei diesem „Wie?“ setzt Alex Schuster an. Erfahrung sammelte der Wilfersdorfer unter anderem im Europa-Management des chinesischen Technologieriesen ZTE. Vor etwas mehr als einem Jahr gründete er gemeinsam mit Christoph Winkler (vormals Maschinenring) und Wolfgang Kalny (langjähriger ÖBB-Manager) die Firma Smart Digital.

Moderne Drohnen, vielfältig anwendbar

Mit diesem Unternehmen setzt Schuster auf einen einzigartigen Technologiemix: Von Drohnen, die mit speziellen Kameras und Messsystemen bestückt sind, über moderne Analyse-Software bis zu automatisierten Geschäftsprozessen mit fälschungssicherem Datenmanagement. Das klingt jetzt hochtechnisch, also bitte, was macht man damit?

Wolfgang Kalny, Alex Schuster und Christoph Winkler gründeten 2017 gemeinsam die Smart Digital Concepts GmbH, kurz auch Smart Digital. | privat

„Stellen Sie sich vor, sie wollen zum Beispiel ein landesweites Leitungsnetz auf Schäden, mögliche oder sich abzeichnende Probleme kontrollieren“, erklärt Schuster. Mit den neuen High-Tech-Drohnen, die mit speziellen Messkameras, Spektral- und Thermalkameras und weiteren Messgeräten bestückt sind, kann das rasch, effizient und kostengünstig erfolgen.

Drohnen gegen Borkenkäferplage

Ein weiteres Beispiel ist die nach wie vor akute und viel zitierte Borkenkäferplage. Mit den oben erwähnten unbemannten Fluggeräten können Wälder großflächig untersucht werden. „Aus einer Vielzahl von Bildern, aufgenommen aus 300 Metern Höhe, entsteht eine Gesamtübersicht, die exakt zeigt, welche Bäume gesund und welche krank sind, ja sogar, ob ein kranker Baum vom Borkenkäfer befallen ist oder das Problem anderweitig liegt, also etwa Pilzbefall“, schildert Schuster.

Ein weiteres Betätigungsfeld für seine Drohnen liegt im Versicherungsbereich in der Landwirtschaft: Wenn als Schadensnachweis ein Foto vorliegt, das einen kleinen Feldausschnitt zeigt, folgt heute meist eine zeit- und arbeitsaufwändige Besichtigung. „Mit einem Drohnenüberflug erhält der Versicherer in seiner Cloud ein abgesichertes Beweisfoto der Gesamtsituation“, erklärt Schuster weiter. Der ehrliche Kunde profitiert wiederum von der rascheren Schadensabwicklung.

So viel zu den praktischen Anwendungen. Dass Smart Digital seinem Namen gerecht wird, zeigt sich aber auch im Hintergrund. Mit super-schnellen Rechen- und Speichersystemen simuliert das Unternehmen auch noch was sein kann (etwa wie sich bestimmte Faktoren auswirken oder wie sich Borkenkäfer weiter ausbreiten). Außerdem bietet man hochsichere Bezahlsysteme auf Blockchain-Basis an. „Was in der Digitalisierung leider oft fehlt: Sie sollte rechenbar, darstellbar und transparent sein und mit klarem Ergebnis erfolgen“, betont Schuster. Faktoren, die er in seinem Unternehmen voraussetzt und anderen bietet.

Bei all der digitalen Expertise für moderne Fluggeräte bleibt ihm trotzdem noch Zeit für ein sehr analoges Leben: Drei Söhne (14, neun und zwei Jahre alt) und seine Frau, die einen weiteren Sohn erwartet, sorgen bei Alex Schuster für wohltuende familiäre Bodenhaftung.