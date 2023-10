Mehr als ein Glücksmoment

Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber sicher etwas Gutes“, davon ist Gemeinderätin Gabriela Steiner überzeugt. Aus diesem Grund organisiert sie auch heuer wieder eine „Weihnachten im Schuhkarton“-Aktion. Gabriela Steiner wünscht „Dir ein kleines Stück, von warmer Menschlichkeit zurück.“

Ihre Bitte ist daher: Seid so lieb und packt in einen Schuhkarton eine Zahnbürste, eine Zahnpaste, eine Seife oder ein Duschgel, ein kleines Kuscheltier, ein kleines Spielzeug, Malstifte, ein Heft oder ein Malbuch sowie Süßigkeiten (über die freut sich jedes Kind) und wer möchte, kann auch gern ein Foto von sich und einen kurzen Brief beilegen.

Den Karton bitte in Weihnachtspapier verpacken, Alter und Geschlecht darauf schreiben, da das Verteilen dann erleichtert wird. Bitte bis Freitag, 8. Dezember, im Gemeindeamt Tulbing abgeben.

Mit Privattransporten werden die Packerl in Kinderheime, Frauenhäuser und an bedürftige Familien verteilt.

„Wir danken Euch jetzt schon für Eure Mithilfe!“, freut sich Gabriela Steiner. Wenn man Fragen hat, kann man anrufen: 0676/ 43 15 117.