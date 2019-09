Franz Müllner lud zum 15. Kunstfrühstücken ins Berghotel Tulbingerkogel der Familie Bläuel. Die Themen der Pressekonferenz, bei der zahlreiche Künstler und Eva Radinger, Chefin von Licht ins Dunkel, kamen sowie der Chef des Hauses Frank Bläuel betrafen den 14. Tullnerfelder Advent und die 9. „Licht ins Dunkel für das Tullnerfeld“ Party mit dem Motto „Unsere Spende bekommt ein Gesicht“. Mit dem 15. Kunstfrühstücken wird ab sofort die Spenden-Werbeaktion zum 9. Mal für „Licht ins Dunkel Tullnerfeld“ gestartet.

„Bei der 9. Künstlergala freuen wir uns, dass wir wieder im Berghotel Tulbingerkogel zu Gast sein dürfen“, so Franz Müllner. „Bei den acht bisherigen ,Licht ins Dunkel-Aktionen‘ konnte ein Gesamtergebnis von 158.500 Euro erzielt werden. Mit unserer Aktion unterstützen wir unter anderen die Aktion Soforthilfefond für Familien in der Region“, freuen sich Franz Müllner und Eva Radinger. Die Aktion wächst und bekommt Eigendynamik.

Franz Müllner mit der Agentur MVM hat sich seit neun Jahren zur Aufgabe gemacht, Projekte in unserer Region zu unterstützen. Die gesammelten Spenden fließen zu 100 Prozent wieder in Projekte der Region retour. Durch die Aktion Soforthilfe für Familien in Not werden Familien der Region direkt und unbürokratisch unterstützt.

Folgende Künstler haben bei der 9. Künstlergala am Samstag, 14. Dezember, bereits fix zugesagt: Nadja Plattner, Horst Chmela sen., Militärmusik (vier Mitglieder) mit Oberst Kraft Langenlebarn, Tobias Steppan, King & Potter, Maya Hakvoort, Hari Stojka, Peter Grimberg, Michael König, Niddl, Joesi Prokopetz, Azak Walid, Alexander Bisenz, Sabine Petzl. Willi Dussmann zeichnet für den Ablauf, Claus Bruckmann führt in gewohnter Manier humorvoll durch den Abend. Weitere Infos unter www.tulbingerkogel.at sowie in nebenstehender Infobox.