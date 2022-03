16-jähriger Mopedfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Der Jugendliche war in Langenrohr auf einem Feldweg gefahren und an einer Kreuzung mit der L 112 seitlich gegen das Auto eines Wieners geprallt. Der Hubschrauber "Christophorus 2" flog den 16-Jährigen in die Klinik Donaustadt. Das Moped ist nicht zum Verkehr zugelassen, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden