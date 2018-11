Das ebenfalls aus Rumänien stammende Opfer wehrte sich und schrie um Hilfe. Ein Zeuge verhinderte ein Zustechen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, er war teilgeständig.

Das Opfer hatte vom Arbeitskollegen nach Polizeiangaben eine Glasflasche an den Kopf bekommen und war durch Faustschläge verletzt worden. Der 22-Jährige wurde in das Landesklinikum Tulln gebracht und dort ambulant behandelt. Der Mann hatte neben einer Kopfverletzung auch Prellungen am Körper erlitten, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit.

Ermittlungen wegen Mordversuchs

Gegen den 22-jährigen Rumänen, der auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert worden ist, wird nun unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt. Über den Verdächtigen wurde bereits am Montag die U-Haft verhängt, sagte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Mittwoch auf Anfrage. Befristet ist diese demnach bis zum 3. Dezember.

Der Rumäne zeigte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft teilweise geständig. Der Mann habe eingeräumt, dass es zu Tätlichkeiten im Rahmen der Auseinandersetzung gekommen sei, sagte der Sprecher.