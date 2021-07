Seit Monaten stehen sie an vorderster Front im Kampf gegen das Virus. Bei der Gemeinderatssitzung teilten Stadtarzt Franz Bichler und Spitals-oberärztin Nicole Edhofer ihre Erfahrungen von rund eineinhalb Jahren Pandemie – und zeichneten ein schockierendes Bild: eine 24-Jährige – ohne Vorerkrankungen –, die in der Notaufnahme röchelnd zusammenbricht und stirbt, Jugendliche – 13 und 15 Jahre – mit Long Covid und schweren Depressionen, Patienten, die sich nur übers Telefon von ihren Liebsten verabschieden können. Die gute Nachricht: Impfen schützt vor diesen Horror-Szenarien.

Derzeit ist die Lage in Österreich entspannt. Aber: „Im Herbst müssen wir uns warm anziehen, wenn wir diese Pandemie halbwegs stabil halten wollen. Die Impfung wird Voraussetzung sein“, warnt der Stadtarzt. Wegen mangelnder Studienlage ist die Immunisierung aber nicht für alle zugelassen – noch fehlen Studien zu Impfungen für unter Zwölfjährige. Genau sie sind jetzt in Gefahr. Bichler: „Kinder unter zwölf Jahren werden Reservoir bilden für Mutationen und Weiterverbreitung. Sie werden das Virus nach Hause bringen. Alles was wir tun können, ist, dass wir möglichst viele Leute impfen und die pharmakologischen Maßnahmen einhalten.“

„Ich möchte nicht eine Zwölfjährige intubieren müssen.“ Nicole Edhofer, Spitalsärztin

Dafür plädiert auch Edhofer. Aus ihrem Krankenhaus-Alltag weiß sie: „Aufgrund der Impfungen wurden die schweren Verläufe weniger, aber die Patienten, die bei uns auf der Intensiv-Station gelandet sind, wurden immer jünger.“ Einer 24-Jährigen hilflos beim Sterben zuzusehen, „ist schwer zu ertragen“, schmerzt es die Ärztin. Und: „Ich möchte nicht eine Zwölfjährige intubieren müssen. Ich möchte ihr nicht das Handy in die Hand drücken müssen und sagen: ,Ruf mal schnell deine Eltern an’ – die Eltern dürfen nämlich nicht auf die Intensivstation, die Kinder sind alleine.“ Corona und Long Covid können auch Junge treffen – tagtäglich macht die Spitalsärztin diese Erfahrung: „Es ist, gerade jetzt bei der Mutation mit der Delta-Variante, so wichtig die ab Zwölfjährigen zu impfen.“ Die Medizinerin erklärt warum: „Die Delta-Variante hat leider den Nachteil, dass sie sich schneller vermehrt. Unsere Kinder haben wahnsinnig viele Rezeptoren aufgrund ihres Wachstums – der Virus freut sich und setzt dort an. Und unsere Kinder werden schwer krank. Unsere Kinder können sterben, das ist leider die Realität, mit der wir konfrontiert sind.“

Letztendlich ist der Kampf gegen Covid auch ein politischer. Die Stadtgemeinde Tulln hat schon in den vergangenen Monaten Maßnahmen gesetzt: die erste Teststraße – ein „Mammutprojekt“, so Bichler – und aus deren Erfahrungen eine Impfstraße – unter der Leitung von Edhofer – zuerst für Ärzte des Bezirks, später für die breite Bevölkerung. Mit 15. August läuft die Landesimpfstraße aus – Tulln will seiner Vorreiterrolle aber treu bleiben. Mehrere Pläne schweben der Gemeinde vor: eine niederschwellige Impfanmeldung bei der Teststraße, Impfangebote in der Innenstadt und das Weiterführen der Gemeindeimpfstraße auch ohne Land, wenn möglich sogar mit ad-hoc Impfungen von Restdosen. Bürgermeister Peter Eisenschenk: „Es muss uns jetzt gelingen, den Impfängstlichen Mut zu machen. Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden und der Bevölkerung möglichst viele Informationen zur Verfügung zu stellen, damit jeder für sich eine Entscheidung trifft.“